Офіс Президента висловив співчуття у зв'язку зі смертю Ірини Бекешкіної

Офіс Президента України висловив співчуття у зв'язку зі смертю відомого українського соціолога Ірини Бекешкіної, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу.

"Пішла з життя директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна. Це велика втрата не лише для української соціології, а й для всієї країни. Адже своєю професійністю, розумом та об'єктивністю пані Ірина допомагала владі почути голос народу, його сподівання та прагнення. Її внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства неоціненний", - вказано у повідомленні.

У Офісі Президента додали: "Глибокі співчуття рідним і близьким, а також колегам Ірини Бекешкіної".

Раніше Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва повідомив про смерть Ірини Бекешкіної.