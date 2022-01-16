ЄС розпочав навчання із запобігання кібератакам

Європейський союз у п'ятницю розпочав навчання з кібербезпеки, які є імітованою атакою на вигадану фінську енергетичну компанію. Симуляція кібератаки стала частиною масштабних шеститижневих навчань ЄС.

Наголошується, що навчання розпочалися того ж дня, коли в Україні відбулася масова кібератака, внаслідок якої було відключено близько 70 урядових веб-сайтів.

Як пише відомство, навчання триватимуть шість тижнів і завершаться під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці лютого.

Їх метою є тестування стійкості європейських систем, а також зміцнення готовності та співпраці між державами-членами.

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.

Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблокований, проте станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дія” також “лежав”.

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі поширювалася нібито заява самих хакерів, у якій стверджується, що "всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу".

Роботу атакованих державних ресурсів уже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не сталося, зазначали у СБУ та Мінцифрі.

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