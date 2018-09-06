С вооружением украинской армии есть одна ключевая проблема — Сергей Згурец

Директор компании Defense Express Сергей Згурец о вооружении украинской армии



Апостроф: Украинская крылатая ракета «Нептун», испытания которой прошли недавно, имеет преимущества по сравнению с западными аналогами?

Сергей Згурец: Любое вооружение трудно сравнивать с зарубежными аналогами, потому что эффективность любого образца оружия зависит от ряда сопутствующих факторов: это технические возможности, наличие такой техники в Вооруженных силах и способность личного состава эффективно использовать новый образец. Ну и еще один пункт — это, собственно, соотношение эффективность-стоимость. Когда мы собираем воедино все эти факторы, то получаем ситуацию, когда зарубежные образцы, которые выглядят более технологичными, могут оказаться совершенно непригодными в украинских реалиях.

Например, когда мы говорим о «Джавелинах», то понимаем: украинские разработки на поколение старше, но если брать во внимание способность личного состава обеспечить использование такой техники, то такое впечатление, что украинскому солдату наша «Стугна» ближе и понятнее в использовании, чем американские «Джавелины».

По поводу сравнения «Нептуна» с зарубежными крылатыми ракетами. Во-первых, для нас важно не существенное конкурентное преимущество, а то, что эта ракета изготавливается из национальных компонентов. Мы ни от кого не зависим и при этом создаем образец вооружения, который по своей эффективности в принципе равен среднему уровню мировых образцов. Поэтому мы получаем образец техники, который может уничтожать цели противника на расстоянии 300 км (а при желании и больше), и осознание того, что сделаем эту технику при любых экспортных ограничениях поставок тех или иных комплектующих. Кроме того, мы действительно способны научить личный состав эффективно использовать это оружие. Так что в любом случае сравнение с тем или иным зарубежным образцом лишь по одному параметру будет хромать.

— Относительно «Джавелинов»: они должны были поступить на тестирование к нашим военным, какая сейчас ситуация с ними?

— «Джавелины» решали два вопроса: политический и практический. С политической точки зрения они являются определенным сигналом для ряда европейских стран о том, что США будут поддерживать Украину в поставках высокотехнологичных образцов. Если раньше это были радиостанции, системы артиллерийской разведки, то дальше мы получили «Джавелины», которые постепенно усиливают динамику углубления военно-технического сотрудничества и помощи со стороны Соединенных Штатов.

Практическая составляющая заключается в том, что Javelin обеспечивают высокую вероятность поражения бронетехники на поле боя, учитывая современную систему наведения. И перед тем, как получить их, часть украинских военных прошла обучение с американскими инструкторами, а потом эту технику освоили на наших полигонах. Есть определенные подразделения, которые будут пользоваться Javelin в случае реальной опасности или применения бронетехники со стороны Российской Федерации.

В ближайшее время состоится предоставление украинским подразделениям значительного количества противотанковых комплексов «Стугна», поэтому насыщенность противотанковыми средствами украинского производства существенно возрастет. Потенциал, который на сегодня имеет КБ «Луч» — изготовление управляемых ракет для танков и противотанковых ракетных комплексов для сухопутных войск различной дальности, создание комплекса «Ольха» и крылатой ракеты «Нептун» — как раз достаточно хорошо демонстрирует потенциал нашей оборонной промышленности. Это показывает, что люди, которые отвечают за определенные направления работы, действительно болеют за ту зону ответственности, от которой зависит безопасность Украины.

— Какая еще будет военная помощь от Соединенных Штатов Украине?

— Американская помощь является существенной потому, что имеет как политическую подоплеку, так и практическую. За период боевых действий на Востоке Украины мы получили действительно нужные вещи, и я имею в виду не только медицинские средства.

Прежде всего США обеспечили украинскую армию большим количеством современных радиостанций. Думаю, с точки зрения эффективности применения подразделений надежная защищенная связь — это приоритет. Если ты не можешь поставить задачи командирам с помощью надежной защищенной связи, которой противодействуют российские средства радиоэлектронной борьбы, тогда смысл танка или пушки просто нивелируется. Американская сторона поставила украинской армии радиостанции типа «Харрис Фалькон» II и «Фалькон» III, при том что «Фалькон» III есть даже не во всех подразделениях армии США. Общая сумма поставки радиостанций составляет около 70 миллионов долларов, и эти объемы будут расти.

Это чрезвычайно эффективные радиостанции, которые способны работать в условиях противодействия российских РЭБ — задавить работу Harris просто невозможно. Это означает, что наши силы специальных операций, десантно-штурмовые войска могут выполнять свои задачи в достаточно комфортных с точки зрения управления условиях.

Другой компонент, который касается американской помощи, — это радары контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-49. Они способны отслеживать стрельбу из минометов или артиллерии, которая ведется российскими наемниками, на расстоянии 20 и 40 км соответственно и четко определять координаты врага. Зная их, можно осуществлять контрбатарейную борьбу и быстро уничтожать врага. Наличие этих радаров в штате наших артиллерийских бригад существенно усиливает их эффективность. Боевые действия сейчас не такие жесткие, как раньше, но эти радары работают и обеспечивают контроль над полем боя.

Беспилотники «Равен»также используются нашими подразделениями и действительно помогают контролировать поле боя. Думаю, это не единственные образцы техники, которые мы можем ожидать, и это хороший пример того, что американское государство достаточно внимательно наблюдает за тем, что происходит на Украине.

— Вернемся к отечественному вооружению: недавно состоялись испытания танков Т-72АМТ, одной из главных особенностей которых в «Укроборонпроме» называют возможность ведения огня управляемыми ракетами «Комбат». Насколько они важны для украинской армии?

— Война на Востоке Украины развеяла сомнения в том, что время танков прошло. Каждая война показывает: танк остается уникальным средством борьбы, который совмещает возможности защиты, огня и мобильности. Сочетание этих качеств остается уникальным. Поменялась тактика — мы не использовали танки для танковых прорывов, хотя не исключаю, что это понадобится нам в будущем. Танки остаются абсолютно необходимым средством борьбы на поле боя.

У нас есть две танковых бригады, танковые батальоны в механизированных бригадах, корпус резерва, на оснащение которого сформирована еще одна танковая бригада, то есть количество бронетехники тяжелого класса в Вооруженных силах существенно возросло. Теперь у нас есть определенное разнообразие типов танков: мы имеем основной танк украинской разработки Т-64, незначительное количество Т-84 и Т-72, которые ранее, перед войной, были выведены из состава. Но потребность наших Вооруженных сил в тяжелой технике привела к решению вернуть Т-72 в боевой состав.

Танк танку рознь. У нас повысились требования. Мы имеем значительное количество танков Т-72, которые отличаются от своих преемников тем, что не имели динамической защиты, не могли стрелять управляемыми ракетами, были оснащены приборами, которые давали невысокую возможность для командира, механика и наводчика видеть цели на поле боя. Теперь, имея, с одной стороны, потребность в танках, а с другой — значительно большие требования к образцам тяжелой бронетехники, было принято решение провести модернизацию танков Т-72 к определенному виду Т-72АМТ, испытания которого продемонстрировали на полигоне.

Повторяюсь — продолжаются определяющие ведомственные испытания, которые подтверждают те характеристики, которые военные хотят получить от этого образца бронетехники. Речь идет о значительно улучшенной динамической защите, огневых возможностях, оснащении новыми приборами наблюдения за полем боя (прежде всего для ночного боя), улучшении управляемости за счет оснащения новыми радиостанциями турецкого производства «Аселсан».

Мы видели только одну составляющую испытаний — стрельбу управляемой ракетой. На самом деле во время испытаний проверяется еще много показателей, и, общаясь с участниками, скажу, что есть много как положительных моментов, так и того, что требует доработки. После испытаний составят перечень того, что должен сделать завод. Далее изготовят опытную партию, которую будут эксплуатировать в войсках. А уже после этого делать выводы о дальнейшем усовершенствовании этой конструкции.

Интересный момент: на испытаниях, где была стрельба управляемой ракетой и где я присутствовал, была большая польская делегация. Они наблюдали за этой версией модернизации танка. Оказывается, сегодня в Польше тоже возвращают танк Т-72 в боевой состав.

Они формируют бригаду территориальной обороны, которая оснащается Т-72, и лучшие украинские решения могут быть интересны польской стороне. Они могут стать основой для совместного проекта модернизации непосредственно и польских танков с использованием отдельных решений, которые реализованы на Украине. Прежде всего это касается новой динамической системы защиты, которую установят на украинские танки и которую заказывает польская сторона. Речь может идти об использовании для польских танков украинской ракеты «Комбат» или встроенной вспомогательной силовой установки — энергоагрегата, который крепится на надгусеничные полки. То есть решения, которые действительно заинтересовали поляков. Поэтому, думаю, этот танк имеет возможности, чтобы еще долгое время быть в боевых составах украинской армии, а возможно, и не только украинской.

— Много продемонстрированной на военном параде техники будет идти на экспорт. Обеспечивает ли государство финансовую возможность принимать на вооружение украинской армии то, что изготавливается для Запада?

— На самом деле ситуация с экспортом на примере этого парада выглядит не совсем так. Там мы увидели образцы, которые, во-первых, уже используются Вооруженными силами, проходят этап государственных или заводских испытаний с теми требованиями, которые разработало Минобороны. Эта техника нужна прежде всего для него. Речь идет о комплексах «Ольха», «Зоопарк-3», «Оболонь», «Положение-2», беспилотных комплексах, модернизированных танках и БТРах. В рамках государственного оборонного заказа эти образцы финансируются прежде всего с точки зрения потребностей ВСУ.

Лишь один образец техники, многофункциональный оперативно-тактический комплекс, который разрабатывается для иностранного заказчика, представлен в виде макета самоходной пусковой установки. И это единственный образец техники, который пока что делается за деньги иностранного заказчика. Потом это позволит существенно ускорить его появление в ВСУ. На деньги зарубежного заказчика мы профинансируем львиную часть потребностей, а затем, посчитав дополнительные наработки, которые существенно усиливают возможности этого комплекса по сравнению с тем образцом, который готовится на экспорт, в течение короткого промежутка времени проведем государственные испытания по своим требованиям и будем производить его для себя.

Единственная проблема всегда одинакова для всех — деньги. Есть много весьма затратных образцов техники, и надо четко понимать равновесие между эффективностью и стоимостью: чтобы не надорваться, а заказать именно те образцы и в том количестве, которые действительно позволят обеспечить оптимальный баланс сил на поле боя.