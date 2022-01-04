ЄС зобов`яже українців платити за в`їзд

ЄС з 2023 року введе Європейську систему інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS).

Як пише «Слово і Діло», система передбачає, що перед поїздкою до ЄС українець буде зобов'язаний пройти процедуру реєстрації на спеціальному сайті, заповнити анкету-опитувач та одноразово сплатити адміністративний збір у розмірі 7 євро.

в'їзд будуть перевірені з баз Євросоюзу щодо правопорушень.

Єврокомісія зазначає, що введення в дію системи реєстрації ETIAS не означає повернення до візового режиму поїздок до ЄС.

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