Садовий вважає, що у Львові не можна запроваджувати локдаун на різдвяно-новорічні свята

У разі запровадження локдауну в Україні має враховуватися специфіка кожного регіону, заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Наразі йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив остаточно, як він виглядатиме, але він має бути індивідуальним і враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони не діятимуть", - заявив Садовий в ефірі радіо "Люкс", повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Мер Львова запропонував щодня моніторити ситуацію і зосередити зусилля на дотриманні маскового режиму і карантинних обмежень.

"Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. У країні потрібно дивитися, де яка готовність є, тому що якщо медична система готова, то це один варіант, якщо не готова - треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", - наголосив він.

Садовий уточнив, що заповненість ліжок у міських комунальних лікарнях становить майже 49%, ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію в місті залишається стабільною.

