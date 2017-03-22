Садовый предложил создать резервную мусорную свалку в Чернобыльской зоне

Мэр Львова Андрей Садовый предлагает создать резервный полигон в Чернобыльской зоне, куда можно было бы свозить мусор из разных областей страны.

Об этом он заявил на брифинге, передает Zaxid.net.

"Есть беда, город сам не может эту проблему решить. Львовяне каждый день производят 600 тонн мусора, для чего заниматься манипуляциями? Отправил письмо, не отправил письмо... Определите четкие полигоны, куда можно вывозить отходы. А если завтра произойдет беда в каком-то большом городе? А Киев, который производит 3 тыс. тонн отходов, что тогда им делать? Мое предложение очень простое - в Чернобыльской зоне сделать резервный полигон для страны", - сказал Садовый.

По его словам, этот полигон должен быть рассчитан на экстремальные случаи и город готов участвовать в финансировании его обустройства.

"В стране должен быть предусмотрен такой полигон. У нас 98% отходов захороняется, такого показателя нет ни в одной стране мира. В Украине нет ни одного современного перерабатывающего завода", - добавил Садовый.

Напомним, в конце января, по распоряжению правительства, Львову передали участок в Яворовском районе для строительства нового полигона и комплекса по переработке отходов, но Львов отказался от участка после того, как рабочая группа пришла к выводу, что указанный участок не пригоден для строительства полигона и комплекса по переработке ТБО.

В марте Садовый заявил, что городу больше некуда вывозить мусор, поскольку был закрыт последний полигон - в Донецкой области.

Отметим, что в начале марта правительство Франции решило выделить Львову грант на 650 тысяч евро для проектной документации по закрытию и рекультивации Грибовчской свалки.