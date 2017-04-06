Сайт по выдаче загранпаспортов "лег" из-за желающих поехать в ЕС

Сегодня по состоянию на 16.03 сайт по выдаче загранпаспортов ГП "Документ" не работает из-за большого количества пользователей.

Отметим, что 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление безвизового режима для Украины.

Государственное предприятие "Документ" входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению заграничный паспорт в виде ID-карты и ряда других документов.

Напомним, 6 апреля 521 евродепутатов проголосовало за безвиз для Украины. Теперь этот законопроект должен утвердить Совет Европейского Союза. Правила безвиза для украинцев: ответы на главные вопросы.

На волне торжества в соцсетях уже планируют путешествия.

Источник : Українські новини