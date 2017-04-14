Самойлова прокомментировала решение EBU, отменяющее ее участие в "Евровидении - 2017"

Певица Юлия Самойлова, которая была выбрана представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017", прокомментировала решение об отказе от участия.

Об этом она сказала "РИА Новости".

"Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", - сказала Самойлова.

Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что "Евровидение" еще будет в ее жизни.

Напомним, вчера, 13 апреля, Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не сможет принять участие в "Евровидении-2017". Российский Первый канал не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017".

Как известно, СБУ на 3 года запретила въезд в Украину Юлии Самойловой. Ее в России выбрали для участия в конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве.

"Евровидение-2017" состоится в Киеве в начале мая. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.