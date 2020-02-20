Самолет с эвакуированными из Китая украинцами кружит над Харьковщиной

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами делает круги на юго-западе Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Flightradar.

Пунктом назначения борта указан аэропорт "Борисполь", однако время прибытия изменено с 8.05 на 9.23.

Тем временем, сайт Главное со ссылкой на собственные источники сообщает, что эвакуированных из Китая украинцев и граждан других государств могут разместить на Харьковщине, на базе отдыха им. Соича (пос. Старой Салтов в Волчанском районе).

В Харьковской ОГА Укринформу пока информацию не предоставили и пообещали дать комментарий позже.

Утром в аэропорту "Харьков", где уже появились машины скорой помощи с персоналом в защитных костюмах и автобусы, собираются журналисты.

Как сообщалось, 19 февраля самолет компании Sky Up вылетел из Уханя в Украину. На его борту 48 украинцев и 29 иностранцев, которых Украина вывозит из КНР по договоренности с их государствами. Сейчас место обсервации эвакуированных не разглашается из соображений безопасности.

По последним данным, по состоянию на 20 февраля от коронавируса умерли 2118 человек. Количество случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 74 576 человек, 16 155 человек вылечились и выписаны из больниц.



