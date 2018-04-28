Самолет с группой украинских туристов вылетел из Египта во Львов

Часть украинских туристов вылетела из Шарм-эль-Шейха во Львов, остальные ожидают рейсы на Киев, сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - написал он на своем аккаунте в Твиттер вечером в субботу.

Как сообщалось, более 200 украинских туристов не смогли вылететь 27 апреля из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе (Египет) в связи с техническими причинами. Украинцев перевезли в гостиницу, запасной самолет ожидается в субботу ближе к вечеру.

Как сообщал департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Фейсбуке, речь идет о задержке вылета чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 215 туристами, летящими во Львов.

"Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, зафрахтованный украинским авиаперевозчиком", - добавили в департаменте.

Всех пассажиров перевезли в гостиницу Experience Park Land и разместили на ночь, их обеспечили водой и продуктами питания.