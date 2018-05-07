Самому молодому украинскому миллионеру исполнилось 7 лет, самому старшему - 99 лет

Самому молодому миллионеру в Украине - 7 лет, а самому старшему - 99 лет. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на ГФС.

"Доходы в размере более 1 млн грн, полученные в 2017 году, задекларировали 4063 налогоплательщиков. Наибольшее количество миллионеров - 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1605 миллионеров, до 30 лет - 188. В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (г. Черкассы), а самому старшему - 99 лет (г. Киев)", - отметил Продан.

Свои доходы граждане-миллионеры получили в виде: других доходов (например, дополнительное благо, проценты, начисленные на депозитные счета в банке, дивиденды и т.п.) - 9,8 млрд грн; иностранных доходов - 6,2 млрд грн; доходов от операций по продаже (обмену) объектов движимого и недвижимого имущества - 3,6 млрд грн; доходов от наследования (получение в подарок) имущества - 2,5 млрд грн.

Напомним, на 11 апреля 2018 года годовой доход в сумме более 1 млн грн уже задекларировали 1309 человек, что на 393 человека больше, чем в прошлом году.