Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" предложили Киеву провести обмен пленными по формуле «20 на 157»

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске предложили Киеву провести обмен пленными по формуле «20 на 157». Об этом рассказала Виктория Талакина, пресс-секретарь главы делегации "ДНР" на Минских переговорах, председателя народного совета республики Дениса Пушилина.

«В ходе Контактной группы Донецкая и Луганская народные республики вышли с предложением о проведении обмена всех установленных лиц, содержащихся в местах заключения на территории Украины, на всех установленных лиц, находящихся в заключении на территории республик. Согласно представленному предложению, на территорию ЛНР и ДНР вернутся 157 человек, в свою очередь, республики вернут Украине 20 пленных»,— написала госпожа Талакина в Facebook.

В конце декабря прошлого года, на фоне новогоднего перемирия в Донбассе Киев и самопровозглашенные республики провели самый масштабный обмен пленными. Договоренность об освобождении большей части лиц, удерживаемых сторонами конфликта, была достигнута после переговоров, которые длились больше года.