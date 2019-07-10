Самоубийство экс-главы РГА в Одессе: подробности

В одесской полиции рассказали подробности самоубийства экс-главы РГА и предпринимателя Владимира Зинченко, который стрелял в 37-летнего нардепа Александра Урбанского. И хотя имя погибшего правоохранители не называют, в полиции подтвердили - он является подозреваемым по делу о нападении на нардепа.

Как сообщили в отделе коммуникации облполиции, тело 62-летнего мужчины обнаружили вчера повешенным в собственном доме. По данному факту начали уголовное производство с пометкой "самоубийство".

"Установлено, что умерший является подозреваемым в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст. 263 и ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины по факту совершения хулиганских действий и использованию оружия в отношении народного депутата Украины. Вчера по ходатайству прокуратуры должна была избираться мера пресечения, однако в суд он не явился" - рассказали в отделе коммуникации.

Копы отметили, что сообщение о том, что по месту жительства обнаружили повешенным хозяина домовладения, 1957 года рождения в Овидиопольский отдел поступило вчера. На место выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра места происшествия следов нарушения обстановки в доме и признаков насилия на теле мужчины не обнаружили. Другими словами, в доме никто ничего не искал и на жизнь хозяина не покушался. Для установления причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас продолжается следствие, устанавливаются обстоятельства ЧП.

Напомним, в мае этого года Владимир Зинченко стрелял в депутата Верховной Рады (фракция БПП) Александра Урбанского. Инцидент произошел вечером в гостинице "Хуторок у Зины". Как сообщалось, нардеп Урбанский получил ранение ноги из травмата.