Самыми частыми гостями Киева в 2016 г. стали граждане Белоруссии, Польши и Турции

В сети опубликовали инфографику с информацией о том, жители каких стран чаще посещали Киев в 2016 г. и в каких целях.

Отчет опубликовали на странице Visit Kyiv в соцсети Facebook.

Инфографика базируется на результатах социологического исследования, проведенного по заказу Управления туризма КГГА.Так, согласно результатам исследования, Киев является особо привлекательным для туристов из Европы и Азии. Чаще всего столицу посещают граждане Беларуси, Польши, Турции, Германии, Израиля и Китая.

Среди туристов внутреннего потока преобладают туристы из центральных и северных областей Украины.

Чаще всего в Киев приезжают ради туристических путешествий, деловых встреч, посещения родственников и знакомых.

В основном иностранцы самостоятельно планируют поездки.

Самыми привлекательными локациями для туристов являются памятники истории и архитектуры и музеи этнографического искусства. В среднем туристы оценили гостеприимство киевлян, сервис в туристических локациях, обслуживание в отелях на 4,2 балла. На 3,8 оценивается сервис в кафе и ресторанах, удобство транспортной инфраструктуры города, а также чистота и порядок на улицах. На питание, проживание, шопинг и развлечения туристы тратят в среднем от 100 до 150 евро в сутки.

UINP.info

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