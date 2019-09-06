Сарненский суд оштрафовал Сытника за отдых в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны"

6 сентября Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал на 3,4 тыс. грн директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за его отдых в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны". Об этом рассказал агентству "Українські новини" адвокат главы НАБУ Владислав Кича.

"Решение суда притянуто за уши и по форме, и по сути. [Сытника] признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов", - сказал он.

Адвокат заявил, что его Сытник намерен обжаловать решение.

Согласно опубликованной в Telegram-канале агенства части определения, судья Сарненского райсуда Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков (ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об админправонарушениях).

В заключительных положениях закона "О противодействии коррупции" говорится, что это коррупционное правонарушение.

В судебном решении сказано, что прокурор ходатайствовал о применении к Сытнику дополнительного взыскания в виде запрета занимать государственные должности сроком на один год. Однако "суд не считает возможным" применить к главе НАБУ такой вид взыскания, так как санкция статьи инкриминируемой Сытнику статьи его не предусматривает.

10 мая Сытник приезжал на допрос в Генпрокуратуру. Как рассказал источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, главу НАБУ вызвали на в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в расположении издания "ГОРДОН", тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий "Полесское- Сарны", потому что "не мог отказать в силу жизненных принципов".

Товарищ главы антикоррупцонного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.