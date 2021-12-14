Саудівська Аравія спрогнозувала падіння видобутку нафти на 30% до кінця десятиліття

Обсяг світового видобутку нафти може впасти на 30% до кінця поточного десятиліття у зв'язку зі скороченням інвестицій.

"Ми наближаємося до фази, яка може стати небезпечною у разі недостатньої витрати на енергетику", – сказав саудівський міністр.

За його словами, результатом цього може стати "енергетична криза".

Міністр зазначив, що щоденний обсяг видобутку нафти може скоротитися на 30 млн барелів до 2030 року, і закликав збільшити інвестиції у видобуток.

Раніше аналогічне попередження зробив міністр фінансів країни Мохаммед аль-Джаддан.

Погляди міністрів суперечать позиції більшості активістів у сфері захисту навколишнього середовища, які вважають за необхідне вживати заходів для того, щоб уповільнити темпи глобального потепління. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) закликало до припинення нових інвестицій у види палива для досягнення нульового рівня викидів вуглеводню до 2050 року.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, входить до країн, які продовжують вкладати мільярди доларів у нарощування видобутку. Країна намагається збільшити потужності до 13 млн барелів на добу з 12 млн барелів на добу, запланованих до 2027 року.

Світові витрати на проекти в нафтогазовому секторі впали на 30%, до $309 млрд у 2020 році і лише трохи відновилися цього року, згідно з даними International Energy Forum.

Як повідомлялося, Міненерго РФ прогнозує, що протягом наступних 10 років майже вся нафта в Росії стане важковидобувною, що в умовах санкцій зумовлює необхідність розвитку російських технологій ГРП (гідророзриву пласта).

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