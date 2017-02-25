Савченко посоветовала украинским пленным смотреть в колонии мультики (видео)

Народный депутат Надежда Савченко пообщалась с украинскими военнопленными, которые удерживаются в Макеевской колонии, и посоветовала им смотреть мультики вместо российских новостей

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на пропагандистский канал News-Front.

Отметим, визит в Макеевскую колонию Савченко осуществила в сопровождении так называемого "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой. Она осмотрела условия в камерах пленных и пообещала им, что они скоро будут дома.

Также в ходе разговора она поинтересовалась, смотрят ли украинские пленные телевизор. Один из пленных ответил, что да, смотрят российские каналы.

"Тогда ничему не верьте, смотрите лучше мультики", - ответила Савченко.

Как сообщала "ДС", Надежда Савченко в сопровождении главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана приехала в "ДНР", чтобы посетить пленных украинских военных в Макеевской оклонии.