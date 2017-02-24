Савченко в зоне АТО подстрекала десантников бросить позиции и идти свергать "злочинну владу"- Рычкова

Нардеп Надежда Савченко на этой неделе побывала в районе донецкого аэропорта, где встречалась с десантниками и подстрекала их бросить свои позиции и идти свергать "злочинну владу". Об этом сообщила народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады.

"На этой неделе народный избранник Надежда Савченко была в районе донецкого аэропорта и встречалась с военнослужащими 80-й и 79-й бригад. Она подстрекала их бросить свои позиции и прийти сюда свергать "злочинну владу", - сказала Рычкова.

По ее словам, десантники очень жалеют, что не смогли сделать видеозапись речи Савченко. Цензор.НЕТ

InfoResist.org

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