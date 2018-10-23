Савченко заявила, что ей нужны две операции

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, нуждается в двух операциях на коленном суставе. Об этом она заявила во время судебного заседания во вторник, 23 октября, сообщает Украинская правда.

По словам Савченко, речь идет о старой травме: "Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестовидной связки".

Политик пояснил, что из-за нехватки движений в изоляторе у нее пошло воспаление. Также было сказано, что врачи не советуют Савченко оперироваться в СИЗО, поскольку реабилитационный период будет длиться от шести до девяти месяцев. Сейчас, по рекомендациям врачей, она должна заниматься на тренажерах.

"У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз ", - резюмировала Савченко.

Стоит отметить, что суд должен был 23 октября рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко под стражей. Однако в суд не явились несколько адвокатов депутата, из-за чего она попросила отложить заседание. Ходатайство суд рассмотрит в 15:00 23 октября.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, суд арестовал часть квартиры, принадлежащей народному депутату Украины Надежде Савченко.