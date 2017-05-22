Сборная Швеции стала десятикратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Канады в серии послематчевых буллитов со счетом 2: 1 в финале чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на Международную федерацию хоккея.

В составе шведов шайбу забросил Виктор Хедман, у канадцев отличился Райан О'Райлли. Победный буллит реализовал Никлас Бэкстрем.

Шведы стали десятикратными чемпионами мира, завоевав золотые медали впервые с 2013 года. Всего на счету сборной Швеции 46 наград чемпионатов мира, в том числе 19 "серебряных" и 17 "бронзовых".

Стоит отметить, что сборная Канады в 14-й раз в истории стала серебряным призером мирового первенства. Всего на счету канадцев 49 медалей, в том числе 26 "золотых" и девять "бронзовых".

Заметим, что бронзовые медали турнира завоевала команда России, которая обыграла финнов - 5: 3.

Добавим также, впервые в истории мировых хоккейных первенств две страны совместно принимали турнир (Германия и Франция).