Сборная Украины поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА

Сборная Украины поднялась на пять позиций и теперь занимает 30 место в обновленном от 12 апреля 2018 года рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Благодаря ничьей с Саудовской Аравией (1:1) и победе над Японией (2:1), коэффициент национальной команды составил 777 очков. Украина опередила Ирландию (776), Парагвай (737), Шотландию (735), Сербию (732) и Иран (727).

Наши соперники по Лиге Наций расположились следующим образом: сборная Словакии - 29 место (822), сборная Чехии потеряла две позиции и теперь занимает 45 позицию (690).

Первое и второе места в рейтинге ФИФА продолжают занимать сборные Германии и Бразилии соответственно. На третье место удалось подняться Бельгии. В первую десятку также вошлядят команды, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили, Польши.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о дальнейших планах национальной команды.