Сборная Украины вышла в финал молодежного Чемпионата мира

Сборная Украины в меньшинстве обыграла своих сверстников из Италии 1:0 и впервые в своей истории достигла финала молодежного ЧМ.

Единственный гол в середине второго тайма с подачи защитника донецкого "Шахтера" Ефима Конопли забил хавбек киевского "Динамо" Сергей Булеца.

Сергей Булеца На 79-й минуте за вторую желтую карточку бразильский арбитр Рафаэль Клаус удалил с поля динамовского защитника Дениса Попова. Таким образом, украинцы доигрывали матч в меньшинстве.

Стоит добавить, что итальянцы на 90+2 минуте забили ответный гол и рефери засчитал взятие ворот Андрея Лунина.

Однако по подсказке видеопомощника рефери Сампайо Вилтона гол был отменен.

15 июня в Лодзи сборная Украины в финале встретится с победителем встречи Эквадор - Республики Корея.

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата украинцы победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и сыграли в ничью с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале обыграли команду Колумбии (1:0).

В финале наши парни сразятся с командой Южной Кореи, которая с аналогичным счетом обыграла сверстников из Эквадора.