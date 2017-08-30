Сборная Украины завоевала 36 медалей на Универсиаде-2017

Студенческая сборная Украины завершила выступление на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Китайском Тайбэе (Тайвань), сумев занять шестое место в общекомандном зачете среди 140 стран-участников.

На счету украинцев 36 наград - 12 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых. Этот результат на 5 медалей лучше, чем два года назад - на Всемирной летней Универсиаде-2015 в Кванджу (Республика Корея), где сборная Украины завоевала 31 медаль (8 золотых, 17 серебряных, 6 бронзовых) и заняла восьмое место в зачете.

Первое место на Универсиаде-2017 заняла Япония - 37 золотых, 26 серебряных и 37 бронзовых медалей. В тройку также вошли Республика Корея (29, 22, 30) и Тайвань (25, 34, 30).

Следующая XXX Всемирная летняя Универсиада пройдет в 2019 году в Неаполе (Италия).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу обыграла Россию на Универсиаде-2017