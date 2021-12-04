СБУ ліквідувала ботоферму проросійських інтернет-пропагандистів

Служба безпеки України викрила потужну ботоферму, члени якої створювали бот-акаунти у соцмережах, а потім продавали їх на чорному ринку. За інформацією СБУ, зловмисники створили та розкрутили понад 20 тисяч ботів.

Поліцейські встановили, що більшість бото-профілів було куплено проросійськими пропагандистами. У акаунтів була фейкова історія за тривалий проміжок часу. Також дані були верифіковані у соцмережах – шахраї використали підроблені паспорти українських громадян.

Ботів, зокрема, використали для дискредитації української держави та Збройних сил. Крім того, вони писали від імені антивакцинаторів та виправдовували збройну агресію Росії.

За даними слідства, до групи "кібербізнесменів" входило приблизно 15 осіб. Вони вели незаконну діяльність у Чернівцях, де винаймали офіс.

Під час обшуків на ботофермі було знайдено комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення. Також правоохоронці вилучили 6,4 тис. стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, зокрема російських, а також 4 тис. українських платіжних банківських карток.

Продовжуються слідчі дії. Встановлюється коло осіб, які причетні до незаконної схеми, їх збираються притягнути до відповідальності.

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