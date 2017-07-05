СБУ ликвидировала сеть по контрабанде и сбыту огнестрельного оружия

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины ликвидировали сеть по контрабанде изготовления и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Члены преступной группировки, в состав которой входили жители пяти регионов Украины, которые противоправно завозили в страну оружие в разобранном виде, скрывая его среди крупногабаритных грузов коммерческих перевозчиков. Клиентов злоумышленники искали через Интернет на специализированных форумах. Оружие отправлялось заказчику частями или в сборе с использованием почтовых сервисов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники СБУ задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами боевых пистолетов "Глок", "Кольт" и "Браунинг". Также правоохранители задержали организатора группировки, который пытался отправить клиенту оружие по почте.

Указано, что сотрудники СБУ провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях.

Во время обысков изъято автоматическое оружие, пистолеты "Глок" и "Браунинг", винтовка "Мосина" со снайперским прицелом, корпусы гранат Ф-1, боевые патроны, армейские ножи, глушители, магазины к пистолетам, запчасти к огнестрельному оружию. А также неучтенную наличность - 110 тысяч долларов США, 180 тысяч гривен и семь тысяч евро.

Организатору преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

