СБУ нашла новые доказательства использования российского оружия против сил АТО

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины выявили очередные факты применения боевиками против сил антитеррористической операции оружия российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

После осмотра последствий обстрела позиций одного из подразделений Вооруженных Сил Украины террористами "ДНР", которые вели огонь с места недалеко от трассы "Бахмут-Дебальцево", оперативники спецслужбы обнаружили хвостовые части от выстрела 93-мм реактивного пехотного огнемета "Шмель", - говорится в сообщении.

По выводам экспертов, маркировка боеприпасов свидетельствует о принадлежности хвостовых частей огнемета Вооруженным силам РФ. На территории Украины производство подобных боеприпасов не осуществляется.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.