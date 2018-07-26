СБУ обнародовала досье наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали в Сирии

Не менее 80 из них погибли, еще почти 100 получили ранения различной степени тяжести

СБУ идентифицировала 206 наемников российской Частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которые принимали участие в военных действиях в Сирии в феврале этого года. Об этом сообщил на брифинге в Киеве руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ сообщают, что в феврале 2018 года появилась информация о потерях ЧВК "Вагнера" на территории Сирии во время так называемого "пригожинского наступления" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как отмечается, не менее 80 из них погибли, еще почти 100 получили ранения различной степени тяжести.

"Российская власть сознательно вводит в заблуждение не только мировое, но и российское общество в отношении ЧВК "Вагнера" и жертв среди них. СБУ установила и идентифицировала лица 206 наемников Частной военной компании Вагнера", которые непосредственно принимали участие в так называемом наступлении в Сирии в феврале месяце", - сказал Гуськов.

СБУ обнародовала досье на иностранных граждан, которые принимали участие в сирийской войне, в частности в отношении 11 граждан Беларуси, 4 - Молдовы, по одному - из Казахстана и Армении и двое граждан Сирии, которые имеют двойное гражданство, в том числе и российское.

Ранее РБК-Украина сообщало, что появилось подробное описание событий боя в Сирии, который произошел 7 февраля 2018 года между американскими войсками и ЧВК "Вагнера".