СБУ обнаружила в зоне АТО российский огнемет "Шмель".

В Службе безопасности Украины заявили, что задокументировали еще один факт присутствия вооруженных сил РФ на территории Украины.

В зоне проведения АТО рядом с населенным пунктом Зайцево в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель", который находится на вооружении российских вооруженных сил, сообщает пресс-служба ведомства.

Боевики "ДНР" бросили огнемет во время отступления после боевых столкновений с силами АТО, сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что такого огнемета нет на вооружении украинской армии.

В феврале СБУ сообщала о том, что возле Сватово Луганской области обнаружила авиационные ракеты и российский огнемет "Шмель".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия идут между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

4 января министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 5 тысяч кадровых российских военных и 35 тысяч боевиков.