СБУ оголосила підозру в захопленні влади "антивакцинаторам", яких курували з Росії

Співробітники Служби безпеки України блокували деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони планували створити на території України власні територіальні громади із "міліцією" та "економікою".

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

Тривають слідчі дії.