СБУ отрицает разгон участников блокады на Донбассе

В понедельник, 13 марта, сотрудники Службы безопасности Украины не проводили разгон участников блокады торговли на Донбассе.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, накануне были задержаны вооруженные люди, которых позже отпустили.

"По поводу разгона - я не вижу, что кто-то кого-то разгонял, были задержаны люди, с ними была проведена работа и их отпустили", - сообщил глава СБУ.

Грицак подчеркнул, что нельзя нарушать законодательство и находиться с оружием там, где это не следует делать.

"Мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших городов и сел гуляли люди с оружием. Зона АТО, которая контролируется украинской властью, - это тоже украинская территория. Я за то, чтобы люди высказывали свои протесты мирным путем. Давайте проведем какие-то обсуждения, пусть высказывают свою позицию Верховная Рада, советы на местах", - отметил Грицак.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 13 марта, сотрудники Службы безопасности Украины вблизи и в районе проведения АТО на Донбассе провели задержание 43 человек. У всех них было выявлено оружие, которые люди отказались сдать представителям СБУ.

В Штабе блокады Донбасса сообщили о том, что на их редут в Кривом Торце было совершено нападение сотрудниками СБУ.

Народный депутат Егор Соболев обратился ко всем неравнодушным с просьбой собраться в Киеве на Майдане Незалежности возле стелы. Он организовывает эту акцию в поддержку активистов торговой блокады Донбасса.

Позже глава Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что согласно указаниям руководства антитеррористической операции в понедельник, 13 марта, на территории Донецкой области в отдельных регионах проводились контрдиверсионные мероприятия.