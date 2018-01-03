СБУ подтверждает задержание в Москве участника АТО Олега Негоды

Служба безопасности Украины подтвердила 3 января задержание в России гражданина Украины Олега Негоды.

"Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, ехавшего к своим родственникам. Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ России охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки на территорию страны-агрессора крайне опасны", - говорится в сообщении пресс- службы СБУ.

Глава СБУ Василий Грицак ранее призывал украинцев воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированную территорию, напоминают в спецслужбе.

Министерство иностранных дел Украину 2 января сообщило, что проверяет информацию о задержании в Москве участника антитеррористической операции на Донбассе Олега Негоды.

Ранее СМИ сообщали, что Негоду задержали в декабре, когда в конце 2017 года он поехал в российский город Саратов к своей сестре.