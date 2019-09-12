СБУ разоблачила правоохранителей, незаконно следили за гражданами

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.

"Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали, что с 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно вмешивались к информационным ресурсам правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес кругов. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг".

"Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников была четко определена. Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские - проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители соответствии непосредственно осуществляли прослушивание", - говорится в сообщении.

В ходе проведения многоходовой спецоперации правоохранители задержали шестерых участников группы во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники.

Также выявлено копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.