СБУ разоблачила в Киеве крупнейшую в истории Украины нарколабораторию

Во время обысков СБУ изъяла психотропных веществ на 20 миллионов гривен.

Работники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с полицейскими пресекли деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропных веществ, которая располагалась в частном доме на Осокорках в Киеве.

Кроме лаборатории, в доме также был состав нелегального интернет- магазина, через который эти психотропы продавались.

По информации СБУ, организаторы наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом.

Во время проведения обысков в частном доме правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона и более 5 кг амфетамина. Общая стоимость обнаруженных и изъятых психотропных по ценам "черного рынка" превышает 20 млн грн.

"Сотрудники СБ Украины установили, что указанный дом кроме лаборатории использовался, как склад нелегального интернет-магазина по продаже психотропных веществ, через который и осуществлялась реализация наркотиков.

Веб-ресурс находился в скрытой сети интернет-соединений Darknet", - отметили в Службе безопасности Украины.

Сейчас задержаны трое участников наркогруппировки.