СБУ рекомендовала включить Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Служба безопасности рекомендовала включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за поддержки им аннексии Крыма.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
"СБУ рекомендовала Министерству культуры и информационной политики включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. 22 июня он был включен в этот перечень", - говорится в сообщении.
В службе пояснили, что основаниями таких рекомендаций стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть Российской Федерации.
При этом, отмечают в СБУ, он регулярно выступал в Автономной Республике Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска.
"У СБУ есть доказательства, что Фили