СБУ відповіла на заяву ФСБ про затримання сотні «українських радикалів» в Росії

У Росії заявили про «викриття 106 прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання» в 37 регіонах країни. СБУ це назвала частиною скоординованої інформаційної операції.

Служба безпеки України провела низку важливих спецоперацій і, зокрема, безпрецедентне викриття співробітників ФСБ, котрі здійснювали хакерські атаки на державні органи України, російська сторона намагається будь-що дискредитувати СБУ, вважають українські спецслужби.

Ще одна мета Росії — підтримати рівень напруги в інформаційному полі та створити видимість «ефективної роботи» ФСБ для внутрішньої аудиторії РФ, повідомили в СБУ.

«Тож нинішні заяви Федеральної служби безпеки є частиною скоординованої інформаційної операції, котру варто розглядати виключно через призму гібридної війни», — йдеться у відповіді на запит видання.

Нагадаємо, у Росії заявляють про затримання більше ста «українських радикалів».

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