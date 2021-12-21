СБУ викрила керівника Івано-Франківської митниці на отриманні хабарів

Служба безпеки викрила масштабну схему вимагання грошей з оптових експортерів української продукції до країн Євросоюзу. Її організував начальник Івано-Франківської регіональної митниці Святослав Пересунько. За попередніми підрахунками, щомісяця він отримував хабарі до 10 тисяч доларів.

За даними СБУ, організатор створив міжрегіональну злочинну групу. Зловмисники нібито збирали незаконні податки з українських підприємців. За гроші обіцяли не створювати їм штучних перешкод під час митного оформлення товарів.

За версією слідства, керівник регіональної митниці вимагав у фірм-експортерів у Кіровоградській та Івано-Франківській областях хабарі в розмірі 10 тисяч доларів щомісяця з одного бізнесмена.

Правоохоронці встановили, що начальник митниці залучив свого помічника та кількох посередників для передачі коштів. СБУ затримала одного з них у момент передачі хабаря.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готуються оголосити про підозру Пересунькові та його помічникам.

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