СБУ викрила працівників турагентства і медлабораторії, які продавали підробні ПЛР-тести

Служба безпеки України на Харківщині викрила і заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19. Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, у тому числі міжнародного зразка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановили співробітники СБУ, організували оборудку двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією. Під час продажу закордонних турів зловмисники пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19.

Клієнти використовували фальсифіковані документи для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов'язкової 14- денної самоізоляції.

Після повної передоплати зловмисники пересилали дані до медичної лабораторії, де без фактичного забору зразків виписували фальсифіковані ПЛР- тести. Незаконна схема дозволяла вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток "Вдома".

За оперативною інформацією, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки "прибуток" понад 500 тис. грн.

У ході проведених обшуків у медлабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми.

Як повідомлялося, на Львівщини виявили "фахівців", які виготовляли фальшиві довідки про відсутність коронавірусу для людей, котрі виїжджали за кордон. Реалізовували підробки через турфірми по 800-900 грн.