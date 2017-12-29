СБУ задержала боевика "ЛНР", который пытал заложников

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой задержали в Меловом Луганской области боевика террористической организации "ЛНР", который принимал участие в пытках украинских военных, взятых в заложники.

Правоохранители установили, что уроженец Луганской области долгое время входил в незаконные вооруженные формирования террористов "Рим" и "Первая казачья сотня им. С. Синельникова ", где был личным помощником главарей группировки.

Во время досудебного следствия сотрудники СБ Украины задокументировали, что боевик участвовал в пытках украинских военных, взятых террористами в заложники. Он также по указанию российских кураторов конвоировал пленных на территорию РФ.

Как сообщила пресс-служба СБУ, боевик решил оставить незаконную группировку и выехать на территорию подконтрольную украинской власти. Он даже зарегистрировался как вынужденный переселенец для получения социальных выплат от Украины. Правоохранители задержали злоумышленника во время снятия с банкомата начисленной суммы.

Против мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, во многих освобожденных из плена боевиков заложников травмы, свидетельствующие о пытках и издевательствах.