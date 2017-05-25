СБУ задержала на взятках чиновников Киевской таможни

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке трех должностных лиц Киевской таможни. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что таможенники требовали 2,5 тыс. долларов от бизнесмена, который занимается экспортом товаров.

"Оперативники спецслужбы задержали в различных местах столицы главного госинспектора управления администрирования платежей Киевской таможни и заместителя начальника одного из отделов таможенного оформления таможенного поста "Восточный терминал" во время получения части взятки. Принимается решение относительно процессуального задержания третьего сообщника - одного из руководителей таможенного поста "Южный терминал", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что в настоящее время происходят обыски по местам работы и жительства фигурантов дела, открыто уголовное дело.