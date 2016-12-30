СБУ запретила российскому актеру Цапнику въезд в Украину на 5 лет

Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Яну Цапнику въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания со ссылкой на решение СБУ.

В Нацсовете отметили, что Цапник принимает участие в новогодней программе телеканала Интер.

Российский актер Ян Цапник сыграл роль "ополченца армии ДНР" в пропагандистском фильме российского канала НТВ "Военный корреспондент".

Ян Цапник (фото - kino-teatr.ru)

29 декабря СБУ сообщила Нацсовету, что в соответствии с законами "О Службе безопасности Украины" и "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", а также Инструкции о порядке принятия СБУ решений о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства, 29 декабря 2016 года Цапнику запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

СБУ проинформировала об этом Министерство культуры для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В ноябре российским актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой запретили въезд в Украину на три года.

Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко обратилась к руководству дворца Украина с просьбой предоставить информацию - проверяют ли они артистов относительно их посещения ОРДЛО или оккупированного Крыма.