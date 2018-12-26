Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею (настоящее имя - Алексей Узенюк), сообщает ТСН со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос внефракционного парламентария Владимира Парасюка.

"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года", - проинформировали в СБУ.

Запрос Парасюка о запрете въезда был зачитан на заседании Верховной Рады 23 ноября. Через два дня, 25 ноября, рэпер выступил с концертом в клубе Stereo Plaza в Киеве.

24-летний исполнитель родом из российского Новосибирска. Известность ему принесла песня "Розовое вино", записанная в 2017 году вместе с рэпером Федуком.