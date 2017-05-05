СБУ запретила въезд в Украину Стивену Сигалу

СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину американскому киноактеру Стивену Сигалу. Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос Апострофа.

"Пользуясь частью 1 статьи 13 закона Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и статьей 7 закона Украины об основах национальной безопасности Украины, Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - сказано в ответе СБУ.

Там отметили, что решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если лицо совершило общественно опасное деяние, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины.