СБУ затримала банду рейдерів-тітушків, фінансованих депутатами

На Київщині працівники Служби безпеки України затримали учасників громадської організації, котру фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій. Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях. Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. "У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну", - зауважили у відомстві.

Під час обшуків за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп'ютерну техніку.

Двох активних учасників угруповання затримано за місцями проживання, ще троє "активістів", які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.

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