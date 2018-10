Сделка по покупке самоуничтожившейся картины Бэнкси осталась в силе

Картина уличного художника Бэнкси самоуничтожилась на аукционе Sotheby’s как только ее продали за $1,4 млн. Речь идет об одной из самых известных работ художника — «Девочка с шариком» 2006 года. На холсте акрилом нарисована девочка, которая тянется к красному шару в форме сердца. Измельчитель, спрятанный в раме, изрезал холст сразу же, как только лот ушел с молотка.

Покупательница самоуничтожившейся после аукциона картина художника Бэнкси «Девочка с шаром» оставила сделку в силе.

«Я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать что у меня окажется мой собственный кусочек истории искусства»,— приводит ее слова аукционный дом Sotheby’s.

Как сообщил аукционный дом, после уничтожения картина получила новое название — «Любовь в мусорной корзине» (Love is in the Bin).

Фото: Reuters