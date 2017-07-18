Седюка оштрафовали за обнаженные ягодицы перед Джамалой на "Евровидении-2017" на 8,5 тыс. грн

За голые ягодицы во время выступления Джамалы в прямом эфире "Евровидения- 2017" скандалист Виталий Седюк предстал перед судом.

Днепровский райсуд столицы начал рассмотрение дела пранкера Седюка по сути. Виталия обвиняют в хулиганстве. В мае его задержали за демонстрацию ягодиц во время выступления Джамалы на Евровидении-2017.

Прокурор просил наказание по части первой статьи 296 УК в виде общественных работ. Учтя все доказательства и предварительный доклад, суд назначил ему штраф в 500 необлагаемых минимумов (8500грн). Виталия признали виновным.

Среди предоставленных судье вещественных доказательств был австралийский флаг, видеоматериалы инцидента на "Евровидении-2017". Также среди перечисленного были названы справки от нарколога.