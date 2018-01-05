Сегодня 100-летие со дня выпуска первой украинской банкноты (видео)

Украинская Народная Республика 5 января 1918 года выпустила в обращение первые украинские банкноты. Первой стала купюра номиналом в 100 карбованцев.

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Ровно сто лет назад в обращении появились 100 карбованцев - первые банкноты национальной валюты, разработка которой началась после провозглашения Третьего Универсала УНР. Эта купюра - настоящее произведение искусства, автором которой является известный художник-график Георгий Нарбут", - подчеркнул В.Гройсман. НБУ об инфляции-2018: прогноз может измениться

Отмечается, что в оформлении банкноты художник использовал "трезубец Владимира Великого" и орнаменты в стиле украинского барокко.

Один карбованец тогда равнялся 17,424 доли чистого золота.

Телеграф.com.ua

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