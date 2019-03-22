Сегодня 40 святых: история, запреты и приметы на этот день

История праздника отсылает в 320 год, когда 40 воинов римского легиона - лучшие воины древнеримского императора Ликиния, который был язычником и жестоким гонителем христианства, отказались отречься от христианства и погибли мученической смертью на Севастийском озере.

Верующие объяснили свой поступок тем, что они поклоняются Богу, а не статуе. В результате воинов бросили в тюрьму и собирались забить камнями до смерти, но с Божьей помощью они остались живы, а камни отлетали от них в разные стороны. После этого воинов поместили в ледяное озеро, а рядом натопили баню, сказав, что туда можно войти, если отречься от Христа. Однако воины не изменили своих взглядов и вскоре умерли, пишет Depo.ua.

В этот день молятся севастийским мученикам, чтобы родные люди вернулись невредимыми с военной службы. Память 40 мучеников относится к самым почитаемым праздникам. В день их памяти облегчается строгость Великого поста.

В народе в этот день отмечают Сороки - именины сороки, считают эту птицу оберегом дома, около которого она живет, если не прогонять ее и не разрушать ее гнеза. Слово "сорока" - означает "сорок", поэтому ее связывают с праздников Сорока святых.

В народе Сороки - встреча весны. Славяне ждали погоды, которая была бы благоприятной для проведения полевых работ.

В этот день пекут булочки в форме жаворонков, обмазывают их медом. Хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста. Нужно раздавать этих жаворонков детям, есть их самим, чтобы птицы прилетели быстрее, ведь они как раз и являются вестниками весны.

В разных регионах "жаворонками" распоряжались по-разному: в одних случаях их выносили в сад и подвешивали к деревьям, в других -дарили соседям, "чтобы лучше велись гуси и высиживались яйца", а еще шли по селу, держа высоко над головой "птичек", собирались за деревней на холмах, пели веснянки и при этом перекрикивались.

Считается, что с 22 марта и до Зосимы-пасечника (30 апреля) будет сорок утренних морозов. Если холодно утром с этого дня постоянно, то лето будет теплое.

В этот день девушки варили сорок вареников и угощали парней, чтобы мороз любисток не побил - самое почитаемое девушками зелье. Отваром из этого растения моют волосы - его аромат завораживает парней. В церкви бабы зажигали 40 свечей и били 40 поклонов.

Кто на праздник будет работать, на того нападут 40 болячек. В некоторых местностях Украины существовало такое правило: до середины марта никто из мужчин по пятницам не работал в поле, а женщины не стирали. Если мужчина будет что-либо делать волами, то или вол неожиданно заболеет, или у самого крестьянина отсохнет рука или нога. Всю остальную работу выполнять не запрещалось, в том числе и по пятницам.

Если было тепло, в этот день сеяли горох, веря, что на каждом стебле вырастет по сорок стручков, а в каждом из них - по сорок горошин.

Рассеивали по огороду мак, надеясь на урожай в сорок раз больше, чем посеяно. Чтобы поддержать эти надежды, на сорок святых варили гороховую похлебку, делали горохвяники, пекли пирожки с горохом, готовили вареники с маком.

Молодежь в этот день катается на качелях, по поверью, это принесет им счастье на весь будущий год. А чем выше взлетят качели, тем урожайнее будет год.

Народные приметы на 22 марта:

Говорили: "Что 22 марта на Сороки, то и 12 июля на Петровку"

Если сам день 22 марта теплый, то сорок дней после него также будут теплыми. Холодный ветер - жди 40 дней заморозков

Теплый ветер дует - примета, что наступит холодное лето

Ранняя весна предвещает неурожайный год

Ласточки прилетели раньше - жди богатого урожая

Какая погода 22 марта, такой она и будет в период сенокоса

Много сорок и галок 22 марта - теплые дни вскоре наступят

Листья еще не распустились, но слышен первый гром - год будет голодным

После 40 дней можно сеять гречку.

По материалам DsNews, From-UA.com