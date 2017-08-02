Сегодня - День ВДВ Украины

2 августа в Украине отмечают профессиональный праздник крылатых пехотинцев - День высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины

Праздник отмечается, согласно Указу Президента от 27 июля 2012 года, ежегодно в этот день, напоминает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".

Воздушно-десантные войска Украины возникли после провозглашения нашей страной независимости, в их состав были включены части армейской авиации, воздушно-десантные и десантно-штурмовые части воздушно-десантных войск СССР, а также части обеспечения и инфраструктура воздушно-десантных войск СССР на территории Украины.

В дальнейшем на этой основе началось создание аэромобильных войск Украины. В июле 2012 года аэромобильные войска Украины получили новое название: "Высокомобильные десантные войска Украины". Высокомобильные десантные войска - отдельный род войск Вооруженных Сил Украины, который предназначен для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения задач, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами.

ВДВ, в состав которых входят воздушно-десантные и аэромобильные части, способны быстро реагировать на различные угрозы и вызовы, выполнять задачи по назначению в условиях, характеризующихся высокой маневренностью и автономностью действий. Соединения, части и подразделения высокомобильных десантных войск действуют как воздушный десант и ведут десантно-штурмовые (аэромобильные) действия.

С начала боевых действий на востоке нашей страны Высокомобильные десантные войска вместе с другими частями и подразделениями Вооруженных Сил Украины героически противостоят российскому агрессору, ежедневно, кровью и потом, а иногда и ценой собственной жизни подтверждая правильность известного девиза ВДВ: "Никто, кроме нас!"