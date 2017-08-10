Сегодня Киев переходит на безналичную оплату парковки

Киевский городской голова Виталий Кличко принял решение о полном переходе столицы на безналичную оплату парковки. Оплатить парковку можно будет через паркомат, с помощью смс-сообщений, мобильного приложения или специального талона, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" уже заключило договор с "Союзпечать", во всей сети которого будут продавать почасовые, дневные, месячные и квартальные парковочные талоны.

"Это современный европейский опыт, который поможет нам сформировать культуру безналичной оплаты парковки. Ведь мы понимаем, что процесс передачи наличных денег непосредственно парковщику не является абсолютно прозрачным", - заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

Сообщается, что с сегодняшнего дня можно будет рассчитываться с помощью месячной карты и парковочного талона, через паркомат, с помощью смс, а также в мобильном приложении. Инструкции по оплате разместят на информационных стендах на парковках, также планируется распространение информационных буклетов.

По словам Симонова, парковщики прекращают работу с 10 августа. Если кто-то потребует наличные за стоянку автомобиля, следует обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, директор департамента добавил, что около 400 киевских парковщиков намерены перепрофилировать: они будут обустраивать парковки и паркоматы, а также предоставлять разъяснения водителям.

Отмечается также, что до принятия Верховной Радой соответствующего закона, контроль за парковкой осуществляют инспекторы созданной службы. Они будут предупреждать о необходимости оплатить парковку и предоставлять разъяснения. После принятия закона инспекторы смогут штрафовать и при необходимости эвакуировать транспортные средства.

Сообщается, что учреждены следующие тарифы за парковку: I зона - 10 грн/час, II зона - 7грн/ч, III зона - 5 грн / час. Стоимость месячной карточки: I зона - 630 гривень, II зона - 441 гривня, III зона - 315 гривень. Количество парковочных площадок - 220, на них 6000 дневных парковочных мест.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Рада приняла этот закон 22 июня. Согласно документу, за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов предусматривается штраф от 1020 до 1700 грн. Однако это не касается случаев вынужденной стоянки.