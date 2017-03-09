Сегодня киевское метро проводит акцию: читаешь стих Шевченко - бесплатно проходишь в метро

Сегодня, 9 марта, киевское метро проводит оригинальную акцию, приуроченную ко дню рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. "Акция" стартует в определенные часы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

Каждый, кто прочтет контролеру стихотворение Тараса Григорьевича, проходит бесплатно в метро.

Акция проходит на определенных станциях метро и в определенные часы:

12.00 -13.00 - станция "Тараса Шевченко"

13.20 -14.00 - станция "Контрактовая площадь"

14.20 - 15.00 - станция "Майдан Независимости".